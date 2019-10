Η «βόμβα» έσκασε και το Γκραν Πρι στο Μαϊάμι είναι πια προ των πυλών και αναμένεται να γίνει πραγματικότητα το 2021, μετά και τις σχετικές ανακοινώσεις της ίδια της διοργανώτριας αρχής.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση της FIA «η Formula 1 και το Hard-Rock-Stadion πέτυχαν μία καταρχήν συμφωνία, για τη διοργάνωση του πρώτου Γκραν Πρι στο Μαϊάμι στο Hard-Rock-Stadion», γεγονός που ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.

The first-ever Grand Prix to be hosted in Miami has been agreed in principle ⬇️ #F1 https://t.co/3YfR2fSOO1

The world’s greatest racing @f1 has never been to S. Florida. Imagine people coming to this region from around the World in May. Multiple passing zones and world-class clubs and amenities. Barcelona, Monaco… Miami… make it happen. pic.twitter.com/OxxUP4NFUN

