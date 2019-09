Formula 1: Λεκλέρκ όπως… Σουμάχερ! Poleman και στη Ρωσία – video

Ο Σαρλ Λεκλέρκ γράφει… ιστορία! Ο 21χρονος Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari θα εκκινήσει από την pole position τον γκραν πρι της Ρωσίας (Σότσι) και η οποία είναι η 4η διαδοχική για αυτόν.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος πιλότος της Ferrari που «πιάνει» το ρεκόρ των τεσσάρων σερί pole positions σε μία σεζόν, μετά από αυτή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Λεκλέρκ κατάφερε με έναν γρήγορο γύρο να θέσει… ψηλά τον πήχη και να πάρει την πρώτη θέση της εκκίνησης. Ο Φέτελ -νικητής του προηγούμενου Grand Prix στη Σινγκαπούρη- μπορεί να τον πλησίασε αλλά τελικά έπεσε στην τρίτη θέση, μιας και ο Χάμιλτον ήταν ταχύτερος και θα ξεκινήσει δεύτερος την Κυριακή.

