Formula 1: Παρθενική pole position για Φερστάπεν!

Την παρθενική pole position στη Formula 1 πανηγύρισε στην Ουγγαρία ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull πέτυχε τον ταχύτερο γύρο και θα ξεκινήσει για πρώτη φορά πρώτος στον αυριανό (4/8) αγώνα.

Από τη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο Μπότας κι από την τρίτη ο Χάμιλτον, ενώ οι δόυ Ferrari θα είναι στις θέσεις 4-5 (Λεκλέρ-Φέτελ). ην πρώτη εξάδα έκλεισε ο Πιέρ Γκασλί, με την έτερη Red Bull.

🏁 Q3 CLASSIFICATION 🏁

Here's how the grid will line up tomorrow 👇#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/7OFRaqWrs4

— Formula 1 (@F1) August 3, 2019