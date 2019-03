Formula 1: Πήρε την pole position ο Χάμιλτον!

Με τον καλύτερο τρόπο θα ξεκινήσει η σεζόν για τη Mercedes. Η γερμανική εταιρεία θα έχει τους δύο πιλότους της στις πρώτες θέσεις του αυριανού (17/3) γκραν-πρι της Formula 1 στην Αυστραλία.

Ο Λιούς Χάμιλτον, με τον αέρα του πρωταθλητή, ήταν εντυπωσιακός και κατέκτησε την pole position, ενώ από τη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο Βαλτέρι Μπότας. Τρίτος θα ξεκινήσει ο Φέτελ, τέταρτος ο Φερστάπεν και πέμπτος ο ΛεΚλέρκ.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Γκροζάν, Μάγκνουσεν, Νόρις, Ράικονεν και Πέρεθ.

