Η μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή είναι να είναι μέλος της εθνικής ομάδας . Πόσο μάλλον να έχει την ευλογία και την ευθύνη να είναι αρχηγός της . Μια ευθύνη που δε φοβήθηκα ποτέ αφού για εμένα ήταν πάνω απ’ όλα πάντα η ομάδα και ο στόχος . Γι’ αυτήν έδινα τα πάντα σωματικά και πνευματικά με κάθε προσωπικό κόστος . Η εθνική ήταν και είναι η μεγάλη μου αγάπη . Η ομάδα με την οποία έχω κατακτήσει την κορυφή του κόσμου σε ομαδικό και προσωπικό επίπεδο , η ομάδα στην οποία έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή και αθλητική καριέρα . Μετά απ’ τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν φέτος το καλοκαίρι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κορέα πήρα τη δύσκολη απόφαση μετά από 15 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στις εθνικές μας ομάδες να αποχωρήσω . Σίγουρα υπάρχουν λόγοι που με οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση για τους οποίους όμως θα μιλήσω εν ευθέτω χρόνω . Θα είμαι πάντα κοντά στην εθνική μας , πιστή στρατιώτης , πρώτη στη μάχη όπως πάντα όλα αυτά τα χρόνια , αλλά όχι υπό την ίδια τεχνική ηγεσία που μας οδήγησε το καλοκαίρι. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις συμπαίκτριες μου .