Hopman Cup: Η Σάκκαρη ισοφάρισε την Ελβετία – video

Τη νίκη με 2-0 σετ 2-0 σετ (6-3 και 6-4) επί της Μπελίντα Μπέντσιτς (Νο 54) πήρε η Μαρία Σάκκαρη, λίγη ώρα μετά την ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά από τον Ρότζερ Φέντερερ.

#HopmanCup 🇨🇭 Switzerland 1-1 Greece 🇬🇷 Maria Sakkari won 6/3 6/4 against Beli. Decisive doubles soon. Hopp!!! pic.twitter.com/cuDKlD3FLn

Παρά το 1-1 που έγινε στις ελληνοελβετικές “μονομαχίες”, ο αγώνας δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού η Ελβετία εξασφάλισε ήδη την πρόκρισή της στον τελικό του Hopman Cup.

World-class performance from @mariasakkari to defeat Belinda Bencic 6-3 6-4.

Έτσι, η Σάκκαρη ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο μονό των γυναικών, έχοντας ηττηθεί μόνο από την Σερένα Γουίλιαμς.

