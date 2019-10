Η Κόσγκεϊ συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στον Μαραθώνιο γυναικών! video

Οι αθλητές της Κένυας “σαρώνουν” στον Μαραθώνιο. Μια ημέρα μετά το… ιστορικό 1:159:40 του Έλιουντ Κιπτσόγκε στο Prater Park της Βιέννης, ήταν η σειρά της Μπρίγκιτ Κόσγκεϊ να σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στον Μαραθώνιο γυναικών.

Brigid Kosgei breaks the marathon world record* in Chicago in unofficial 2:14:04.

Η 25χρονη Κενυάτισσα πήρε την πρωτιά στον Μαραθώνιο του Σικάγο -για δεύτερη σερί χρονιά- τερματίζοντας την απόσταση σε 2:14.04 και συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Πόλα Ράντκλιφ που κρατούσε από το 2003. Η Βρετανίδα δρομέας είχε σημειώσει 2:15.25 σε μεικτό μαραθώνιο στο Λονδίνο.

Πίσω από την Κόσγκεϊ, στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Αμπαμπέλ Γιεσανέ από την Αιθιοπία με χρόνο 2:20.51 και στην τρίτη η Γκέλετ Μπουρκά με χρόνο 2:20.55.

WORLD RECORD: Brigid Kosgei sets the new world record in the marathon at the 2019 @BankofAmerica #ChicagoMarathon! pic.twitter.com/lakum2XoET

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2019