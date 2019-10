«Superman»! Έγραψε ιστορία ο 34χρονος Κιπτσόγκε – Έτρεξε τον Μαραθώνιο σε λιγότερο από δυο ώρες

“Υπεράνθρωπος”! Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε έγινε σήμερα στο Prater Park της Βιέννης ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κατάφερε να τρέξει τα 42.195 της διαδρομής του Μαραθωνίου, σε λιγότερο από δύο ώρες!

O 34χρονος Κενυάτης που ξεκίνησε την ιστορική διαδρομή του-πρόκληση του «Ineos 1:59 Challenge», στις 09:15 ώρα Ελλάδας, κατάφερε να καλύψει την απόσταση σε 1:159:40, είκοσι δευτερόλεπτα κάτω από τις δύο ώρες.

Ένα ρεκόρ που πάντως δεν πρόκειται να αναγνωρίσει επίσημα ως παγκόσμιο ρεκόρ η IAAF, αφού χρησιμοποίησε “λαγούς” σε διάφορα σημεία της διαδρομής, ενώ επίσης δεν ήταν επίσημη διοργάνωση. Ο Κιπτσόγκε, χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο το 2016, κατά την διάρκεια της διαδρομής είχε γύρω του ομάδες από επτά δρομείς (41 συνολικά) που εναλλάσσονταν,προσπαθώντας να του δώσουν ρυθμό αλλά και να τον προστατεύσουν από τον άνεμο…

Ο 34χρονος είχε αποπειραθεί να σπάσει το φράγμα των δύο ωρών το 2017 στο event Breaking στην πίστα της Μόντσα, τερματίζοντας τελικά σε 2:00:25. Την περασμένη σεζόν είχε… φλερτάρει με το φράγμα των δυο ωρών στον Μαραθώνιο του Βερολίνου, αλλά τερμάτισε τα 42.195 μέτρα σε 2 ώρες 1 λεπτό και 39 δευτερόλεπτα.

🙌 One of the greatest sporting achievements of all time. #INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/SzGbqXSpvp

Ο Κενυάτης δρομέας δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα του ότι αυτό που κατάφερε αποτελεί το μεγαλύτερο ορόσημο του αθλητισμού από τότε που ο Ρότζερ Μπάνιστερ, φοιτητής ιατρικές τότε, έσπασε το φράγμα τεσσάρων λεπτών στο μίλι (1609 μέτρα) το 1954, με χρόνο 3 λεπτά και 59,4 δευτερόλεπτα στην Οξφόρδη.

«Αισθάνομαι καλά, μετά τον Ρότζερ Μπανιστερ χρειάστηκαν άλλα 65 χρόνια για να γραφτεί ιστορία», είπε ο 34χρονος Κενυάτης. «Την ιστορία την γράψαμε όλοι μαζί. Τώρα έχω κάνει χρόνο λιγότερο από δύο ώρες για να εμπνεύσω άλλους ανθρώπους και να δείξω στον κόσμο ότι κανείς δεν έχει όρια», πρόσθεσε…

Να αναφέρουμε ότι χιλιάδες Κενυάτες βγήκαν στους δρόμους του Ελντορέτ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, για να πανηγυρίσουν το μοναδικό επίτευγμα του Έλιουντ Κιπτσόγκε.

Meanwhile in Eldoret, Kenya, this is how they celebrated @EliudKipchoge becoming the first man to run a sub two-hour marathon. 🇰🇪🙌#INEOS159 #NoHumanIsLimited

pic.twitter.com/eRnD22sqgu

— INEOS 1:59 Challenge (@INEOS159) October 12, 2019