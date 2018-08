Η Παπαχρήστου «εκτόξευσε» την Ελλάδα! Τέταρτη σε μετάλλια στην Ευρώπη – video

Το χρυσό μετάλλιο της Βούλας Παπαχρήστου στον τελικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, ήταν το τρίτο για τον ελληνικό στίβο και το 4ο μετάλλιο συνολικά, γεγονός που «εκτόξευσε» τη χώρα μας, στην τέταρτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η Ελλάδα έχει ήδη πανηγυρίσει και τα χρυσά μετάλλια του Μίλτου Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος των ανδρών και της Κατερίνας Στεφανίδη στο άλμα επί κοντώ των γυναικών, αλλά και το ασημένιο της Νικόλ Κυριακοπούλου στο ίδιο αγώνισμα, φθάνοντας έτσι τα τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση.

Greece's third gold medal in as many days at the European Championships!

Following on from Miltiadis Tentoglou in the long jump and Ekaterini Stefanidi in the pole vault, Paraskevi Papahristou wins the triple jump with 14.60m.#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/i4N4tN3fW8

