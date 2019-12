Η Σιμόν Μπάιλς προκαλεί “σεισμό” με το μπικίνι και τη βουτιά της! video

Η “βασίλισσα” της ενόργανης γυμναστικής, Σιμόν Μπάιλς, απολαμβάνει τις διακοπές της στο Μπελίζ (κεντρική Αμερική), λίγο πριν μπει σε διαδικασία προετοιμασίας που θα την… στείλει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο

Το μεγάλο “αστέρι” των ΗΠΑ στη γυμναστική ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram ένα video το οποίο έχει γίνει viral στα social media.

Η 22χρονη Μπάιλς εμφανίζεται να βρίσκεται πάνω σε μια ψηλή πλατφόρμα και -φορώντας ένα μπικίνι που αναδεικνύει τις τέλειες αναλογίες της και το γυμνασμένο κορμί της- έκανε μια εκπληκτική βουτιά που θα ζήλευαν και οι καλύτεροι των καταδύσεων.

never be too {sea}rious pic.twitter.com/a2Hj9kqDBI

— Simone Biles (@Simone_Biles) December 1, 2019