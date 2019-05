Οι διοργανωτές του τουρνουά τένις της Ρώμης προχώρησαν την Τετάρτη σε αναβολή αγώνων, λόγω της δυνατής βροχής που έπεσε από το πρωί στην “αιώνια” πόλη.

Οι συνεχόμενες αναβολές αναμετρήσεων επηρέασαν και τη “μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος τελικά δεν θα γίνει την Τετάρτη. Ανάμεσα στους αγώνες που αναβλήθηκαν ήταν και οι Φέντερερ – Ζοάο Σόουζα και Ναδάλ – Σαρντί.

Παρά τις προσπάθειες των διοργανωτών, δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Ανέτ Κόνταβεϊτ.

Daily-session and night-session are postponed to tomorrow.

Daily-session and night-session are postponed to tomorrow.

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 15, 2019