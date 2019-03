Ήττα για Τσιτσιπά στον τελικό του Μαϊάμι Όπεν – video

Τσιτσιπάς και Κούλχοφ κοίταξαν… κατάματα τα θρυλικά αδέρφια Μπράιαν, στον τελικό του διπλού του Μαϊάμι Όπεν, αλλά ηττήθηκαν τελικά με 2-0 σετ (7-5, 7-6 (8))

#MiamiOpen title number 6 🏆 The Bryan brothers d. Tsitsipas & Koolhof 7-5 7-6(8) to claim their first Masters 1000 title since Bob's hip surgery last year 🙌@Bryanbros @Bryanbrothers pic.twitter.com/UFMicOIxQh — Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2019

Ο Έλληνας και ο Ολλανδός τενίστας ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικοί και στα δύο σετ κόντρα στους Αμερικανούς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους στερήσουν τον τίτλο για δεύτερη σερί σεζόν στο Μαϊάμι και 6 συνολικά στο συγκεκριμένο Open.

Κομβικό σημείο του ματς ήταν τα τέσσερα χαμένα σετ πόιντ στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ. Τσιτσιπάς και Κούλχοφ προηγήθηκαν με 6-3 αλλά οι αδερφοί Μπράιαν απέδειξαν γιατί έχουν κατακτήσει 118 τίτλους σαν δίδυμο και 39 Masters, φέρνοντας.. τούμπα τον αγώνα και αποδεικνύοντας γιατί θεωρούνται το πιο πετυχημένο δίδυμο στην ιστορία των διπλών του αθλήματος.