Την ώρα που το τένις –όπως και κάθε άλλο άθλημα- έχει «κατεβάσει ρολά» και οι αθλητές του ακολουθούν τα μέτρα ασφαλείας, κατά του κορονοϊού, ο Αλεξάντερ Σβέρεφ φέρεται απερίσκεπτα και ξεσηκώνει τα social media.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρίσκεται στη Φλόριντα και μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media τον εμφανίζει να μην τηρεί τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί, κατά του κορονοϊού, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο 22χρονος Γερμανός τενίστας (Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη) εμφανίζεται μέσα σε ένα από τα κορτ της «Saddlebrook Tennis Academy» να πόζαρε δίπλα σε έναν πιτσιρικά θαυμαστή του, χωρίς να τηρεί τις απαραίτητες αποστάσεις.

Η φωτογραφία προκάλεσε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια και τελικά κατέβηκε από τα social media. Παρόλα αυτά, το… κράξιμο συνεχίστηκε. Να αναφέρουμε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στη Φλόριντα πλησιάζουν τα 17.000.

Η… ανεύθυνη κίνηση του Ζβέρεφ σχολιάστηκε αρνητικά και από πολλούς δημοσιογράφους.

Saddlebrook Tennis Acad. and A. #Zverev got kind of a shitstorm after the academy in Florida posted this non socialdistancing photo after practice yesterday



In the meantime it has been deleted



Florida remains under a stay-at-home order until April30, has nearly 17.000 cases pic.twitter.com/v7ACFCoBMz