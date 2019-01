Από την απόλυτη αποθέωση στο… κράξιμο, βρέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα social media, αφού ένα μήνυμά του στο twitter φαίνεται ότι έκανε έξαλλους πολλούς οπαδούς του από του εξωτερικό και όχι μόνο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε: “Μελβούρνη σε αγαπώ, αλλά σε παρακαλώ άσε με μόνο μου, μόνο για μια ημέρα”, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως… καβάλημα κεφαλιού, από την πλευρά του.

Melbourne I love you but please leave me alone, just for a day.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 26, 2019