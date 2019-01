Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να ηρεμήσει, μετά την ονειρική πορεία του στο Australian Open, μιας και οι θαυμαστές δεν τον αφήνουν ήσυχο!

Ο Έλληνας τενίστας προσπαθεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Μελβούρνης, προκειμένου να φτιάξει ακόμα ένα βίντεο για τον λογαριασμό του στο Youtube, ωστόσο δεν βρίσκει ησυχία. Γι’ αυτό κι έκανε μία ανάρτηση στο twitter, ζητώντας από τον κόσμο να τον αφήσει να χαλαρώσει μια μέρα.

“Μελβούρνη σε αγαπώ, αλλά σας παρακαλώ αφήστε με ήσυχο για μια μέρα”, έγραψε χαρακτηριστικά ο 20χρονος τενίστας, ο οποίος κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Australian Open.

Melbourne I love you but please leave me alone, just for a day.

