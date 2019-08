Ξέσπασμα Κύργιου σε διαιτητή! «Είσαι ένας γ@μ@μ@νος ηλίθιος» – video

Ο πρόωρος αποκλεισμός του στο Σινσινάτι μετά την ήττα με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 6-2) από τον Κατσάνοφ έφερε εκνευρισμό στον Νικ Κύργιο, ο οποίος και ξέσπασε κατά του διαιτητή.

«Είσαι ένας γ@μ@μ@νος ηλίθιος» φώναξε προς τον umpire της αναμέτρησης και φάνηκε να φτύνει προς το μέρος του, ενώ δεν του έδωσε και το χέρι του, αποχωρώντας από το γήπεδο.

Αμέσως μετά δε, στη συνέντευξη Τύπου, τον χαρακτήρισε ως τον χειρότερο διαιτητή του τένις «με κάτω τα χέρια». Ως εκ τούτου κινδυνεύει με «βαριά» τιμωρία, καθώς είναι και… υπότροπος με πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις.

🗣️ "You're a f—ing tool bro!"

🗣️ "One of the craziest matches you're likely to see."

Nick Kyrgios wasn't quite gracious in defeat at the Cincinnati Masters. pic.twitter.com/fR0f3Ji71l

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019