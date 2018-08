Μεταφέρουν τον Σουμάχερ στην Ισπανία! Ο ρόλος του αδερφού του Ραλφ

Ο Μίκαελ Σουμάχερ, θα φύγει από την Ελβετία και θα εγκατασταθεί στο νησί της Μαγιόρκα με την οικογένειά του, σύμφωνα με το ελβετικό περιοδικό L’Illustre, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τη δήμαρχο της Αντρατξ, μία μικρή πόλη που βρίσκεται νοτιοδυτικά της ισπανικής πόλης.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω επίσημα ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ και η οικογένειά του θα έρθουν να εγκατασταθούν στο δήμο μας», είπε η δήμαρχος της πόλης, Κάτια Ρουάρτχ, όπου η σύζυγος του πρώην πρωταθλητή της F1, Κορίνα Σουμάχερ, έχει αποκτήσει μια πολυτελή κατοικία που ανήκε στον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η βίλα αξίας 30 εκατομμύρια ευρώ, αποτελείται από μια κύρια κατοικία 3.000 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα μιας γης 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Περιβάλλεται από μεγάλους κήπους, έχει δύο πισίνες, και έχει ξεχωριστές κατοικίες διαμονής για το προσωπικό και τους επισκέπτες. Βρίσκεται σε ένα ακρωτήρι, γεγονός που καθιστά το ακίνητο απρόσιτο για τα αδιάκριτα μάτια. Έχει επίσης ελικοδρόμιο.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η εκλογή της Μαγιόρκα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ περνούσε εκεί μεγάλο μέρος των διακοπών του, ενώ ο αδερφός του Ράλφ Σουμάχερ, βρίσκεται εκεί μεγάλο μέρος του χρόνου.

