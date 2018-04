H Ferrari πανηγύρισε τη νίκη του Φέτελ στο Grand Prix του Μπαχρέιν, αλλά ένα ατυχές περιστατικό μέσα στα πιτς, σόκαρε την ομάδα.

Κατά τη διάρκεια ενός πιτ στοπ, ο Κίμι Ραϊκόνεν προσπάθησε να αποδεσμευτεί γρήγορα και να γυρίσει στην πίστα, αλλά σε αυτή του την προσπάθεια χτύπησε έναν μηχανικό της Ferrari.

Kimi Raikkonen ran over one of his crew members leaving the pits. It’s kinda gnarly, so click at your own risk. pic.twitter.com/3rqFSPgN4Y

