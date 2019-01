Ναδάλ: “Ο Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία να γίνει ένας από τους καλύτερους”

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ράφαελ Ναδάλ ( νο 2 στον κόσμο) νίκησε στα προημιτελικά του Australian Open με 6-3, 6-4, 6-2 τον 21χρονο Αμερικανό Φράνσις Τιαφό, (νο 39 στην παγκόσμια κατάταξη) και πλέον κοιτάζει τον ημιτελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά!

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα αναμετρηθούν ο Τσιτσιπάς με τον Ναδάλ, ο οποίος έχει κατακτήσει μόνο μια φορά το Open της Αυστραλίας, το 2009.

Στις δηλώσεις του στον Τζον Μάκενρο, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του με τον Τιαφό, ο Ναδάλ έπλεξε το εγκώμιο του 20χρονου Έλληνα τενίστα.

“Είναι πολύ συγκινητικό για μένα να επιστρέφω στα ημιτελικά εδώ, έχοντας κάποιες δύσκολες στιγμές στο παρελθόν. Πάντα είναι ξεχωριστό να παίζω σε αυτό το court. Νιώθω τυχερός εδώ που είμαι με όσα έχω περάσει”, τόνισε αρχικά ο Ναδάλ, στη συνέντευξή που έδωσε μέσα από το κορτ της “Rod Laver Arena”.

"To be back in the semifinals… means everything to me."

Welcome back to the final 4️⃣ @RafaelNadal 👏 #AusOpen pic.twitter.com/m15CkCK2eU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2019