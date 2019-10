Ναδάλ: Το… πήρε το κορίτσι! Με βασιλική παρουσία ο γάμος – pics

Τελικά… το πήρε το κορίτσι! Ο δώδεκα φορές νικητής του Roland-Garros, Ράφα Ναδάλ, παντρεύτηκε τη σύντροφό του Μαρία Φρανθίσκα “Μέρι” Περέγιο το Σάββατο (19.10.2019), σε μια ιδιωτική τελετή στη γενέτειρά τους, στο νησί της Μαγιόρκας, μετέδωσαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 33χρονος πρωταθλητής είπε το “ναι” σε εκείνην με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του τα τελευταία 14 χρόνια ενώπιον 350 καλεσμένων στο κάστρο Σα Φορταλέζα, στην Πολένσα (στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού).

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος καθώς και άλλα αστέρια του ισπανικού τένις, όπως ο Νταβίντ Φερέρ και ο Φελιθιάνο Λόπεθ.

Η Μέρι Περέγιο, 31 ετών, επίσης γνωστή ως “Xisca” στον Τύπο, γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της μέσω της παιδικής της φίλης Μαριμπέλ Ναδάλ, αδελφής του πρωταθλητή. Η σχέση τους, η οποία άρχισε το 2005, χαρακτηρίστηκε από μεγάλη διακριτικότητα, το ζευγάρι έκανε ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

