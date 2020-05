Νέα ημερομηνία διεξαγωγής δόθηκε στο Roland Garros, μετά και την αρχική του αναβολή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η φήμη της τελευταίας περιόδου για νέα αναβολή του Roland Garros επιβεβαιώθηκε από τη γαλλική ομοσπονδία τένις. Το Grand Slam του Παρισιού άλλαξε αρχικά περίοδο διεξαγωγής, λόγω του κορονοϊού και μεταφέρθηκε από τον Μάιο στον Σεπτέμβριο (20.09 – 04.10)

Σύμφωνα όμως με την FFT, στο Roland Garros όμως δόθηκε μια μικρή αναβολή, κατά μια εβδομάδα. Το “λαμπερό” Open θα εκκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου του 2020 με τους προκριματικούς γύρους να διεξάγονται μεταξύ 21-25 Σεπτεμβρίου.

“Μετά από συζητήσεις που έγιναν με τα διεθνή όργανα του τένις (ATP, WTA και ITF), με θέμα την υγεία και την ασφάλεια όλων από τον COVID-19, αναλύσαμε τις επιλογές μας και καταλήξαμε να τροποποιήσουμε ελαφρώς τις ημερομηνίες του Roland Garros για το 2020, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν και οι 3 εβδομάδες του τουρνουά, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου”, ανέφερε η ενημέρωση της γαλλικής ομοσπονδίας

Κάπου εδώ όμως πρέπει να θυμίσουμε την τοποθέτηση της Υπουργού Αθλητισμού της Γαλλίας, που είχε πει πως οι πολύ σημαντικές διοργανώσεις της χώρας, όπως είναι και το Roland Garros, δεν θα διεξαχθούν αν δεν μπορέσουν να υποδεχτούν φιλάθλους.

