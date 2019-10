Νέα «βόμβα» στη Σανγκάη! Αποκλείστηκε κι ο Φέντερερ – video

Μπορεί να «αυτοκτόνησε» με τον πλέον απίστευτο τρόπο στο δεύτερο σετ, αλλά ο Ζβέρεφ επανήλθε στο τρίτο και κατάφερε τελικά να «λυγίσει» τον Ρότζερ Φέντερερ, αποκλείοντάς τον έτσι, από το Masters της Σανγκάη.

«Μυθικός» Φέντερερ! Έκανε το πιο «τρελό» break της χρονιάς – video

Ο Ελβετός τενίστας, Νο3 του κόσμου, έκανε το πιο απίστευτο break της σεζόν για να ισοφαρίσει το ματς, αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) και έμεινε εκτός συνέχειας στο τουρνουά, όπως νωρίτερα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

The winning moment for @AlexZverev from a great match.

His first top 10 victory of the season to secure back-to-back wins against @rogerfederer 👏

🎥: @TennisTV #RolexShMasters pic.twitter.com/fAPxz4yc3E

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019