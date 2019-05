Νέος θρίαμβος για Τσιτσιπά! Ασταμάτητος και στη Ρώμη – videos

Ασταμάτητος! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε… πλάκα και στο Νο12 του κόσμου και «γηπεδούχο» Φονίνι και πέρασε «αέρας» στα προημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν εξαιρετικός από την αρχή του αγώνα και κάνοντας μπρέικ από το πρώτο σερβίς του αντιπάλου, κράτησε στη συνέχεια το δικό του για το 1-0.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά να ψάχνει την ευκαιρία του για ένα μπρέικ και να τη βρίσκει στο 6ο γκέιμ του αγώνα, παίρνοντας τελικά εύκολα τη νίκη με 2-0 σετ (6-4, 6-3), που του χάρισε την πρόκριση στους «8» του ιταλικού Μάστερς 1.000.

Πλέον όμως έχει να… ανέβει γολγοθά στη συνέχεια του τουρνουά, αφού είναι πιθανό να βρει μπροστά του, τόσο τον Ρότζερ Φέντερερ, όσο και τον Ράφα Ναδάλ στο δρόμο για τον τίτλο.

