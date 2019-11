Ο Ρότζερ Φέντερερ βρέθηκε στη λατινική για μια σειρά από φιλικούς αγώνες με τον Αλεξάντερ Ζβέρερ και την Τετάρτη (20.11.2019) αγωνίστηκε στο Μουένος Άιρες.

Ο 38χρονος Ελβετός συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα και “αποθεώθηκε” από το κοινό της Αργεντινής, που σπάνια έχει την ευκαιρία να τον δει από κοντά.

Μετά το τέλος του αγώνα στην “Arena Parque Roca” οι διοργανωτές είχαν μια έκπληξη για τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα εμφανίστηκε στα matrix του γηπέδου και με ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα κατάφερε να “συγκινήσει” τον Ελβετό “Βασιλιά” του τένις.

“Γειά σου μαέστρο, μηχανή όπως μου αρέσει να σε αποκαλώ. Ήσουν, είσαι και θα είσαι ο κορυφαίος όλων. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα. Θέλω να σου πω πως αν αντιμετωπίσεις κανένα πρόβλημα όσο είσαι στη χώρα μου, να με καλέσεις και να μου το πεις. Φιλιά στη γυναίκα και στα παιδιά σου. Είσαι σαν μια μηχανή, είσαι ο κορυφαίος όλων των εποχών” ανέφερε στο μήνυμά του ο Μαραντόνα, φέρνοντας δάκρυα στα μάτια του Φέντερερ!

O wow! @rogerfederer got emotional watching Diego Maradona talking about him (Getty) pic.twitter.com/C9aM0bgNdB

— Viki_RF 🇨🇭 (@VIKI_RF) November 21, 2019