Μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού και στο τένις. Νέα δεδομένα για τα ball kids…

Η εξάπλωση του κορονοϊού αλλάζει τους… κανόνες στο τένις. Η πιο σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με όσα είχαμε συνηθίσει έως τώρα, αφορά το πέταγμα της πετσέτας στα ball kids, κάτι που έχει εφαρμοστεί και στο Davis Cup.

Ενόψει και του Indian Wells που θα γίνει στην Καλιφόρνια (υπήρξε θάνατος από τον κορονοϊό), οι διοργανωτές έχουν απαγορεύσει το πιάσιμο της ιδρωμένης πετσέτας από τα παιδιά τα οποία, μάλιστα, θα φοράνε και γάντια.

🎾🇺🇸 Ball boys and girls will wear gloves, and will not be required to touch players’ towels, at #IndianWells because of the #coronavirus outbreak. The prestigious @atptour and @WTA tournament begins on Monday in California. #tennis #outdoorsportchannel https://t.co/5APOlrGZmB pic.twitter.com/kR6QeoJn8Z