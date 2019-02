Ο Κύργιος έκανε έξαλλο και τον Ναδάλ! «Δεν σέβεται τον εαυτό του» – video

Ο Νικ Κύργιος έκανε την έκπληξη και νίκησε τον Ραφαέλ Ναδάλ στο τουρνουά του Ακαπούλκο! Ο Ελληνοαυστραλός πρωταθλητής, μετά από 3 ώρες και 3 λεπτά μιας συγκλονιστικής μάχης, πήρε τη νίκη, μια από τις σημαντικότερες της καριέρας του, με 3-6, 7-6 (2) και 7-6 (6)!

Ο Ισπανός τενίστας συνηθίζει να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους αντιπάλους του, είτε κερδίζει είτε χάνει. Αυτή τη φορά, όμως, «έκραξε» τον ιδιότροπο Κύργιο, ο οποίος είχε φροντίσει να τον εκνευρίσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

«Είναι ένας αθλητής με τεράστιο ταλέντο. Θα μπορούσε να κερδίζει Grand Slam, ή να διεκδικεί το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Για κάποιο λόγο όμως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται», τόνισε ο Ναδάλ για τον Κύργιο, που έχει πέσει στο Νο 72 του κόσμου, και συμπλήρωσε με σημασία για τη συμπεριφορά του Ελληνοαυστραλού: «Δε σέβεται το κοινό, δε σέβεται τον αντίπαλο και δε σέβεται ούτε τον εαυτό του. Αυτό είναι το πρόβλημα του.»

Να σημειωθεί πως ο Κύργιος αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους του γηπέδου.

ok *NOW* this match has had everything… @AbiertoTelcel @NickKyrgios

👀 pic.twitter.com/VpQKXduX0V

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2019