Ο… νόμος του Ναδάλ! Ο Τσιτσιπάς «λύγισε» στα ημιτελικά – video

Το… πάλεψε όσο μπορούσε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός αυτή το φορά κόντρα στον Ράφα Ναδάλ και έμεινε εκτός τελικού του Internazionali BNL d’ Italia που γίνεται στη Ρώμη, χάνοντας με 2-0 σετ.

Ο Ναδάλ μπήκε “αγριεμένος” στο πρώτο σετ, πίεσε με το… καλημέρα τον Τσιτσιπά και έφτασε στο break, φτάνοντας στο 0-3. Ο Έλληνας άσος προσπάθησε να τρέξει τον Ισπανό, πήρε το πρώτο του game κάνοντας το 1-3, ενώ στη συνέχεια δεν έχασε ούτε ένα από αυτά που σέρβιρε. Μετά από 49 λεπτά όμως, ο Ναδάλ κατέκτησε το πρώτο σετ (3-6).

A flying start for @RafaelNadal in Rome!

He takes the opening set 6-3 from Stefanos Tsitsipas at #ibi19

Watch set 2 LIVE 👉 https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/pMPIEmlcnn

— Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2019