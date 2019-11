Ο Στέφανος Τσιτσιπάς την… είδε Ντι Κάπριο! video

Στο Ο2 με River Boat πήγε σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τις υποχρεώσεις του με τα media ενόψει του ATP Finals στο Λονδίνο (10-18/11) όπου θα βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

Ο Έλληνας τενίστας έδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο πόσο χαίρεται την παρουσία του εκεί αφού αποφάσισε να μιμηθεί τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο από τη γνωστή σκηνή της ταινίας “Τιτανικός”.

Δείτε τον Τσιτσιπά να νιώθει σαν… βασιλιάς του κόσμου

. @StefTsitsipas enjoying his time on the @WoodsThames! 😀#NittoATPFinals pic.twitter.com/bx0WqhfwE7

— ATP Tour (@atptour) November 8, 2019