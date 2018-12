Οι πόνοι ανάγκασαν την 23χρονη Ολυμπιονίκη να πει “αντίο”!

Αιτία γι’ αυτή την απόφασή της Μελίσα Φράνκλιν, οι δυνατοί και επίμονοι πόνοι στους ώμους της, που την ταλαιπωρούν εδώ και μήνες, εμποδίζοντας την από το να προπονείται συνεχώς.

«Δεν είναι το τέλος, αποφάσισα να κάνω αυτήν την στιγμή ως μια νέα αρχή», έγραψε η νεαρή πρωταθλήτρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσει την επιλογή της, όπως ανέφερε το ANSA.

Η Φράνκλιν είχε κάνει θριαμβευτική είσοδο στην παγκόσμια κολύμβηση, μόλις στα 17 της χρόνια, όταν κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (100 και 200 ύπτιο, 4×100 μικτή, 4×200 ελεύθερο) και έγινε η πρώτη γυναίκα σε όλα τα σπορ που πέτυχε κάτι τέτοιο σε μία μόνο διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στους Ολυμπιακούς του Ρίο Ντε Τζανέϊρο, η νεαρή πρωταθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στα 4χ200 μέτρα.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας, η Φράνκλιν αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και στους δύο ώμους για προβλήματα με τους τένοντες, αλλά αυτό δεν έβαλε τέλος στον συνεχή πόνο, με αποτέλεσμα την απόφαση της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Missy Franklin has announced her retirement from competitive swimming today at 23 years old, due to chronic shoulder pain.

Missy you have been and always will be an inspiration to swimmers all around the world, I can’t wait to see what you become a champion at next 🥇 🏆 pic.twitter.com/hkDQgPTegw

— swim101 (@Swimmin101) December 19, 2018