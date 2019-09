Παγκόσμιο στίβου: Η συγκλονιστική κίνηση του δρομέα από τη Γουινέα Μπισάου! – video

Ο Μπραϊμπά Νταμπό δεν κέρδισε κάποιο μετάλλιο, δεν πανηγύρισε κάποια επιτυχία, ωστόσο αποτελεί (σ.σ. ό,τι και να γίνει στη συνέχεια) το πρόσωπο του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στη Ντόχα.

Ο αθλητής της Γουινέα Μπισάου φρόντισε να στείλει σ’ όλο το πλανήτη το μήνυμα για το σημαίνει πραγματικά αθλητισμός, κερδίζοντας την αναγνώριση όλου του κόσμου.

Τι έκανε ο Νταμπό; Στον αγώνα των 5.000 μέτρων πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει στην άκρη την προσπάθεια του, προκειμένου να βοηθήσει τον συναθλητή του Τζόναθαν Μπάσμπι που ήταν έτοιμος να καταρρεύσει, έχοντας ξεμείνει από δυνάμεις.

Wonderful moment of sportsmanship in the 5000m heats at the World Championships as Guinea-Bassau's Braima Dabo helps Aruba's Jonathan Busby to the finish line.pic.twitter.com/m9WC7AVwtv

— Balls.ie (@ballsdotie) September 27, 2019