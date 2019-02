Παρίσι 2024: Οι Γάλλοι πρότειναν το breakdancing για τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο έχουν επιλέξει να προωθήσουν μέσα από τους Αγώνες του 2020 την αναρρίχηση, το σκέιμπορντ, το σέρφινγκ, το καράτε και το μπέιζμπολ. Από αυτά , οι Γάλλοι επέλεξαν να κρατήσουν μόνο τα τρία πρώτα αθλήματα επίδειξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν το 2024 στο Παρίσι, προσθέτοντας όμως το breakdancing.

Όπως τόνισε σχετικά ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του κάνοε καγιάκ, Τόνι Εστανγκέ, η επιλογή αυτών των αθλημάτων ανταποκρίνεται στην επιθυμία των διοργανωτών να “δώσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μια πιο αστική διάσταση, με περισσότερα αθλήματα της φύσης, πιο καλλιτεχνικά”.

It's already made its debut in the Youth Olympics…

… Now Breakdancing has been proposed for inclusion in the 2024 Olympics in Paris, along with three other sports

Find out more and watch Bumblebee win breaking gold

👉 https://t.co/99hGugY1ou pic.twitter.com/5gTw2ZLzxT

