Ο κορονοϊός επηρέασε και το Roland Garros. Το φημισμένο Grand Slam αναμένεται, πλέον, να ανοίξει αυλαία στις 20 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των διοργανωτών άλλων τουρνουά.

Οι διοργανωτές του US Open απάντησαν στην απόφαση των ομολόγων τους στο Roland Garros (να «μετακινήσουν» το γαλλικό Grand Slam τον Σεπτέμβριο), επικρίνοντας τις μονομερείς αλλαγές στο ημερολόγιο του tour.

Η αλλαγή των διοργανωτών του Roland Garros τοποθετεί το φημισμένο γαλλικό Open μια εβδομάδα μετά τον τελικό του US Open και έχει ως αποτέλεσμα συγκρούσεις με πολλά τουρνουά ATP και σε WTA (ένα από αυτά και το Laver Cup).

Η ομοσπονδία τένις των Ηνωμένων Πολιτειών (USTA) δήλωσε ότι δεν προβλέπεται να αλλάξει το πρόγραμμα για τις 25 Αυγούστου-13 Σεπτεμβρίου και τόνισε ότι τυχόν αλλαγές θα γίνουν μόνο μετά από διαβούλευση με άλλους ενδιαφερόμενους…

“Αυτή την εποχή που ο κόσμος λειτουργεί ενωτικά, αναγνωρίζουμε πως μια τέτοια απόφαση δεν θα έπρεπε να παρθεί μονομερώς και, ως εκ τούτου, η USTA θα συνεννοηθεί με τα άλλα Grand Slam, τη WTA και την ATP, την ITF και τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένου και του Laver Cup.» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

An update on the 2020 US Open. pic.twitter.com/YfhnsKdvBD