Roland Garros: Αποθέωση για τον Τσιτσιπά! Πανικός για ένα αυτόγραφο – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τρίτο γύρο του Roland Garros, επικρατώντας με 3-1 σετ του Ούγκο Ντέλιεν.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αποτελεί το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου τένις, έχοντας πλέον υποστηρικτές σ’ όλο τον πλανήτη.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Ντέλιεν, ο Τσιτσιπάς αποθεώθηκε από τον κόσμο που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι, ενώ υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα στους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους του.

Just a few people awaiting the signature of @StefTsitsipas in Paris 😅😂#RG19 pic.twitter.com/BlZ9FUd7M6

— ATP Tour (@ATP_Tour) May 29, 2019