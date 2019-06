Roland Garros: Ναδάλ, ο «βασιλιάς» του χώματος! Σήκωσε το 12ο κι έγραψε ιστορία

Ο Ράφα Ναδάλ δεν έχει αντίπαλο στο χώμα και φρόντισε να το δείξει και στον φετινό τελικό του Roland Garros. Ο «βασιλιάς» του χώματος υπέταξε για δεύτερη σερί χρονιά τον εξαιρετικό Ντομινίκ Τιμ στον τελικό, επικρατώντας με 3-1 σετ (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) σε τρεις ώρες.

Ο Ισπανός τενίστας κατέκτησε το 12ο γαλλικό Grand Slam (σ.σ. έχει τις περισσότερες κατακτήσεις Roland Garros από κάθε άλλο τενίστα στην ιστορία του αθλήματος) της καριέρας του και το 18ο συνολικά, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, καθώς μετράει πλέον 12 νίκες σε ισάριθμους τελικούς στο Παρίσι, με συνολικό ρεκόρ 93-2!

O Ναδάλ έγινε ακόμα ο 3ος μεγαλύτερος σε ηλικία πρωταθλητής του Roland Garros (μετά τους Andres Gimeno και Ken Rosewall), καθώς και ο 4ος παίκτης στην ιστορία της open era που έχει 4 Grand Slam τίτλους μετά τα 30, ισοφαρίζοντας το κορυφαίο ρεκόρ, που μοιράζονται οι Φέντερερ, Rod Laver και Rosewall.

Ο εξαιρετικός Ντομινίκ Τιμ μπόρεσε να του βάλει δύσκολα μόνο στα δύο πρώτα. Κατάφερε, μάλιστα, να κατακτήσει το δεύτερο σετ με 7-5 και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (1-1), αλλά αυτό ήταν μάλλον και το… μοιραίο λάθος του.

Ο Ναδάλ «αγρίεψε» και διέλυσε τον Αυστριακό με συνοπτικές διαδικασίες. Του πήρε για… πλάκα τα άλλα δύο σετ με 6-1 κι έφτασε δια περιπάτου στην κατάκτηση του τροπαίου.

🇪🇸 @RafaelNadal is now 93-2 at Roland Garros! 🙇

🎥: @rolandgarros | #RG19pic.twitter.com/qZ3xKq0P6L

— ATP Tour (@ATP_Tour) June 9, 2019