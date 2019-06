Roland Garros: Οριστική αναβολή των αγώνων λόγω βροχής!

Χωρίς δράση σήμερα στο Roland Garros! Η κακοκαιρία που πλήττει το Παρίσι, οδήγησε σε οριστική αναβολή των προγραμματισμένων προημιτελικών.

Αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες Χάλεπ – Ανισίμοβα, Κις – Μπάρτι, Τζόκοβιτς – Ζβέρεφ και Τιμ – Χατσάνοφ για την προημιτελική φάση του χωμάτινου Grand Slam θα διεξαχθούν την Πέμπτη (06.06.2019).

Να αναφέρουμε ότι αύριο δεν υπάρχουν άλλα παιχνίδια ανδρών στο πρόγραμμα, αφού ο ημιτελικός του Ναδάλ με τον Φέντερερ έχει προγραμματιστεί να γίνει την Παρασκευή. Στις γυναίκες θα δούμε τον ημιτελικό της Κόντα με την Βοντρούσοβα.

All matches cancelled for today, 5 June 2019, at Roland-Garros: tickets fully refunded. More info ➡️ https://t.co/NunoS7oiAx #RG19 pic.twitter.com/WYWgl8nYe6

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2019