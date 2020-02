Μετά την εξαιρετική της παρουσία στην Αγία Πετρούπολη, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο τουρνουά του Ντουμπάι, καθώς αποκλείστηκε από την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, νούμερο 21 του κόσμου, ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι και έχασε εύκολα το πρώτο σετ από το Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης με 6-2.

Στο δεύτερο σετ εμφανίστηκε όμως βελτιωμένη και παρότι δέχθηκε μπρέικ στο πρώτο της σερβίς, “απάντησε” με δύο δικά της μπρέικ για να επικρατήσει με 6-4 και να στείλει το ματς στο τρίτο σετ.

