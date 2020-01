Σάκκαρη: “Είμαι σίγουρη για το top10!”

Μπορεί να αποκλείστηκε πρόωρα από το Adelaide International, μετά την ήττα με 2-1 σετ από τη φίλη της Ντόνα Βέκιτς, αλλά τα σημαντικά παιχνίδια για τη Μαρία Σάκκαρη ξεκινούν από εδώ και πέρα και η ίδια έδειξε σίγουρη για τον εαυτό της.

Donna & Maria on the way to the court to play each other for a spot in the Adelaide QF. pic.twitter.com/rdrak76gWK

