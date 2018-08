Σάκκαρη: «Είμαι Σπαρτιάτισσα! Μου αρέσουν τα δύσκολα» – video

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει όλη την Ελλάδα περήφανη στις ΗΠΑ, όχι μόνο με τις επιδόσεις της στα κορτ του «Silicon Valley Classic», αλλά και με τις δηλώσεις της, εκτός γηπέδου, την ώρα που αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία, ο τελικός της κόντρα στην Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου, τα ξημερώματα της Κυριακής (05/08).

Στον ημιτελικό πάντως, η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να αποκλείσει την Ντανιέλ Κόλινς, με μία απίθανη ανατροπή στο τέλος και μετά τον αγώνα, τόνισε ότι σημαντικό ρόλο για αυτό έπαιξε η… Σπαρτιατική της καταγωγή.

«Θεωρώ ότι δεν έπαιζα καλά στην αρχή επειδή δεν σκεφτόμουν θετικά. Μόλις άρχισα να το κάνω, έπαιξα και καλύτερα. Αγωνίστηκα εξαιρετικά τις προηγούμενες ημέρες. Ήξερα ότι μπορούσα να παίξω έτσι, αλλά προσπαθούσα να το βρω. Γνώριζα ότι έπρεπε κάτι να αλλάξω και αυτό ήταν ο τρόπος σκέψης μου».

Για το αν προτιμά τα δύσκολα: «Νομίζω ότι είναι κομμάτι του χαρακτήρα μου και του τρόπου που μεγάλωσα παίζοντας. Μου αρέσουν οι δύσκολες καταστάσεις. Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα τα καταφέρνω καλύτερα. Είναι στο χαρακτήρα μου. Είμαι Σπαρτιάτισσα».

.@mariasakkari is on to her first WTA Final!

⁰⁰Comes back to beat Collins 3-6, 7-5, 6-2 #MubadalaSVC pic.twitter.com/kxiQu8jq4i

— WTA (@WTA) August 5, 2018