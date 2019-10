Shanghai Masters: «Διέλυσε» τον Ζβέρεφ ο Μεντβέντεφ! Μετά τον Τσιτσιπά κατέκτησε και τον τίτλο – video

Σε ένα σπουδαίο τουρνουά και μάλιστα Masters 1000, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκανε… πλάκα στον τελικό κόντρα στον Σάσα Σβέρεφ και σήκωσε το τρόπαιο στη Σανγκάη.

Ο Ρώσος τενίστας, Νο4 του κόσμου, βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και κατέκτησε τον τίτλο χωρίς να χάσει σετ σε ολόκληρο το τουρνουά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το «πάλεψε» στον ημιτελικό, αλλά σήμερα (13/10), ο Γερμανός Νο6 του κόσμου δεν είχε «απάντηση» στο παιχνίδι του Μεντβέντεφ και υποτάχθηκε με 6-3, 6-1 στα σετ.

Ruthless. Unstoppable.

The best moments from @DaniilMedwed's @SH_RolexMasters final win over @AlexZverev 💪 pic.twitter.com/zmUCkHRWo9

— ATP Tour (@atptour) October 13, 2019