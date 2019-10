Shanghai Masters:Προημιτελικοί γεμάτοι… βόμβες! Έξω και ο Τιμ – video

Ένας εκπληκτικός Ματέο Μπερετίνι κατάφερε μετά από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 40 λεπτά να… πετάξει εκτός του “Shanghai Masters” τον Φορμαρισμένο Ντομινίκ Τιμ και να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά Masters 1000 τουρνουά.

BIG TIME BERRETTINI! 🙌

Matteo Berrettini ends Thiem’s unbeaten run in Asia, advancing to his first Masters 1000 semi-final with a 7-6 6-4 win at #RolexSHMasters pic.twitter.com/a7n5g7bR5e

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019