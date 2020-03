Η ΔΟΕ δείχνει αποφασισμένη να διεξάγει κανονικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (24 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου) παρά την έξαρση του κορονοϊού. Την ίδια στιγμή, οι… φωνές που εκφράζουν την αντίθετη γνώμη, αυξάνονται.

Η ΔΟΕ παρέμεινε αποφασισμένη να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο όπως είχε προγραμματιστεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου, μετά από τη χθεσινή (17.03.2020) επικοινωνία με τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αρνήθηκε να εξετάσει την ακύρωση ή την αναβολή των Αγώνων, ακόμη και όταν άλλες μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Euro 2020 και το Copa America, δεν δίστασαν να πάρουν «μεγάλες» αποφάσεις.

Οι… φωνές για την αναβολή των Αγώνων, λόγω του κορονοϊού, δεν είναι λίγες και όσο περνάνε οι μέρες… εμφανίζονται περισσότερες. Μάλιστα, το μέλος της ΔΟΕ, Χέιλι Γουικενσάισερ, άσκησε έντονη κριτική και αποκάλεσε τη στάση της Ολυμπιακής Επιτροπής «ανεύθυνη».

Η Γουικενσάισερ είπε ότι -συνεχίζοντας να επιμένουν στην διεξαγωγή των Αγώνων- αγνοούν τις προκλήσεις που έχει φέρει η πανδημία των κορονοϊού.

«Αυτή η κρίση είναι μεγαλύτερη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές δεν μπορούν να προπονηθούν, οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Νομίζω το ότι η ΔΟΕ επιμένει ότι αυτό θα προχωρήσει, με τέτοια πεποίθηση, είναι ανυπόφορο και ανεύθυνο δεδομένης της κατάστασης της ανθρωπότητας» ανέφερε μεταξύ άλλων στο ποστάρισμα της.

Να επισημάνουμε ότι το μέλος της ΔΟΕ και μελλοντική ιατρός συμμετείχε σε πέντε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο χόκεϊ επί πάγου με την ομάδα του Καναδά και στους καλοκαιρινούς Ολυμπιακούς αγώνες του 2000.

I’ve given this a lot of thought, and over the past few days my perspective has changed. I was voted to represent and protect athletes. As an IOCAC member, 6x Olympian and Medical doctor in training on the front lines in ER up until this week,these are my thoughts on @Olympics : pic.twitter.com/vrvfsQZ1GO