Άσχημα νέα για τον Ρότζερ Φέντερερ αλλά και ολόκληρο το παγκόσμιο τένις, αφού ο Ελβετός θρύλος του αθλήματος θα χάσει τη μισή σεζόν λόγω ενός τραυματισμού.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος με επίσημη τοποθέτησή του, είναι αναγκασμένος να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για μία επέμβαση στο δεξί του γόνατο και έτσι αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων μέχρι τον Ιούνιο.

Θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα αγωνιστεί σε Ντουμπάι, Indian Wells, Μαϊάμι και Μπογκοτά, όπως επίσης και στο Ρολάν Γκαρός, κάνοντας αγώνα δρόμου για να προλάβει το Γουίμπλετον.

🚨 BREAKING 🚨@rogerfederer has undergone anthroscopic surgery in Switzerland and will miss Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami & the French Open.



"My right knee has been bothering me for a little while… I can't wait to be playing again soon, see you on the grass." pic.twitter.com/DMiDwtPfVe