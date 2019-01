Στέφανος Τσιτσιπάς: Παροξυσμός από τους Έλληνες της Μελβούρνης! video

Δεν ήταν μόνο μια η κραυγή τη στιγμή που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 7-6 στο τάι μπέικ του προημιτελικού κόντρα στον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ για να πάρει τη νίκη με 3-1 σετ στον προημιτελικό και την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open.

Η νίκη του, που τον έκανε τον νεότερο τενίστα που περνά στα ημιτελικά ενός Grand Slam και φυσικά τον πρώτο Έλληνα που καταφέρνει κάτι τέτοιο, πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους εκατοντάδες Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ντελίριο ενθουσιασμού στις εξέδρες τη στιγμή που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε στο… έδαφος, μη μπορώντας και ο ίδιος να πιστέψει τη νέα τεράστια επιτυχία του! Όρθιοι οι Έλληνες της Μελβούρνης αποθέωσαν και καταχειροκρότησαν τον Έλληνα τενίστα μόλις τελείωσε ο προημιτελικός με τον Μπαουτίστα.

Παροξυσμός και έξω από το γήπεδο, όπου εκατοντάδες Έλληνες παρακολουθούσαν τον αγώνα από γιγαντοοθόνες!

Οι εικόνες των πανηγυρισμών μέσα κι έξω από το γήπεδο είναι χαρακτηριστικές της αποθέωσης που γνώρισε ξανά ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Φυσικά, δεν μπορούσε να λείψει και η… ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, με τους ομογενείς να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο για χάρη του Στέφανου Τσιτσιπά!

Ακούστηκαν και συνθήματα του τύπου «Ελλάς ολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ» και… «όλη η Μελβούρνη είναι μπλέ»!

Stefanos Tsitsipas beats Roberto Baitista Agut in four to make the #AusOpen semifinals. Awaits Tiafoe-Nadal. Greeks more subdued today, but still happy. pic.twitter.com/S4tZ8Dtv50 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 22, 2019

Stefanos Tsitsipas fans celebrating after his great win🇬🇷 pic.twitter.com/qZmNLQ44VL — Greg (@gregerss) January 22, 2019

Ακόμα και τη στιγμή που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδινε συνέντευξη μετά το τέλος του αγώνα, ο κόσμος από τις εξέδρες τον αποκαλούσε… Greek Freak, όπως είναι το προσωνύμιο που έχουν δώσει οι Αμερικανοί σε έναν άλλο σπουδαίο Έλληνα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! «Μόνο ο Αντετοκούνμπο λείπει» σχολίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, γελώντας.

