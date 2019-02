Στον τελικό ο Τσιτσιπάς! «Αγκαλιά» και με το top10 – videos

Το δεύτερο τίτλο της καριέρας του ετοιμάζεται να διεκδικήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη επί του Γκοφάν στον ημιτελικό του τουρνουά της Μασσαλίας, στον οποίο και επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο στο πρώτο σετ, δεχόμενος break στο 11 γκέιμ, όμως βρήκε την ψυχραιμία να «απαντήσει» με δικό του γκέιμ και έκανε… περίπατο στο τάι μπρέικ, για να κάνει το 1-0.

Με την ψυχολογία της ανατροπής, ο νεαρός αθλητής έκανε «πάρτι» στο δεύτερο σετ και «διέλυσε» τον Βέλγο με 6-2, για το 2-0 και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του τουρνουά, όπου αν κατακτήσει τον τίτλο, αναμένεται να βρεθεί και στο top10 της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Title no.2 on the way? 🏆@StefTsitsipas will play Kukushkin in the Marseille final after racing past Goffin 7-6 6-2.#Open13 pic.twitter.com/MbtY8drJqj

— Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2019