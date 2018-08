Συγκινημένος ο Τσιτσιπάς! «Η καλύτερη βδομάδα της ζωής μου – Δεν με έχουν υποδεχτεί πότε έτσι» – videos

Μπορεί να έχασε στον τελικό από τον θρύλο του αθλήματος, Ράφα Ναδάλ, όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραδέχθηκε ότι αυτό ήταν το καλύτερο τουρνουά της ζωής του, ευχαριστώντας όλο τον κόσμο μετά το πέρας του αγώνα.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η καλύτερη εβδομάδα της ζωής μου. Δε με έχουν υποδεχτεί ποτέ ξανά έτσι στη ζωή μου. Αυτό το τέλος σημαίνει πολλά για εμένα. Είναι η πρώτη φορά που φτάνω στον τελικό ενός masters. Ευχαριστώ τους πάντες σε αυτό το τουρνουά. Συγχαρητήρια στον Ράφα. Ευχαριστώ τον διευθυντή του τουρνουά και όλη την ομάδα. Ευχαριστώ τους χορηγούς μου και την ακαδημία Μουράτογλου. Δεν ξέρω ποιον άλλο πρέπει να ευχαριστήσω. Είναι έντονα τα συναισθήματα. Σε δύο χρόνια θα είμαι πάλι στο Τορόντο».

Lots of love for the crowd of Toronto from @StefTsitsipas.#RogersCup pic.twitter.com/OhUofNkPxR

