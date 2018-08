Συγκινητικό μήνυμα Χάμιλτον για Σουμάχερ! Σαν σήμερα το ντεμπούτο του Γερμανού στην F1 – video

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Λουίς Χάμιλτον αποθέωσε τον Μίκαελ Σουμάχερ και ευχήθηκε τα καλύτερα για την υγεία του, με αφορμή την επέτειο των 27 χρόνων από το ντεμπούτο του Γερμανού στη Formula 1.

Σαν σήμερα (25/08) του 1991, ο εφτάκις πρωταθλητής της F1, έκανε το ντεμπούτο του με την Jordan, εντελώς ξαφνικά, όταν ο οδηγός της ομάδας Μπερνάρ Γκασό, τιμωρήθηκε για επίθεση σε έναν ταξιτζή στο Λονδίνο.

Ο Σουμάχερ «άρπαξε» την ευκαιρία και απέδειξε όχι μόνο ότι άξιζε τη θέση, αλλά και ότι ήταν πιθανότατα ο καλύτερος πιλότος στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μετά το ατύχημα στην Ελβετία όμως, ο Γερμανός βρίσκεται καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, γεγονός που οδήγησε έναν από τους διαδόχους του στη Formula 1, τον Λούις Χάμιλτον να στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα στον ήρωά του.

«Μίκαελ, πέρσι ήταν τιμή μου να ισοφαρίσω το ρεκόρ των pole position που κατείχες. Οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψουν πώς ένιωσα να φτάσω σε ένα τέτοιο επίτευγμα ενός ανθρώπου που αποτελεί για μένα έμπνευση και ήρωα. Προσεύχομαι για σένα και την οικογένειά σου κάθε μέρα. Συνέχισε να παλεύεις, Μίκαελ».

Michael, last year it was a true honour to equal your all-time Pole Position record of 68. Words can never describe what it felt like to reach an achievement of an all-time inspiration and hero. I pray for you and your family all the time. Keep fighting, Michael 🙏🏾 #Hero @F1 pic.twitter.com/S3wCZG3fnA

