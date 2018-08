Τέλος η Σάκκαρη από το Σινσινάτι! Αποκλείστηκε στη βροχή η Ελληνίδα τενίστρια

Γνωρίζοντας την ήττα με με 2-0 σετ (6-1, 6-3) από την Ανέτ Κονταβέιτ στο 2ο γύρο του τουρνουά Western & Southern Open, η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τη συνέχεια και κοιτάει πλέον το US Open, όπως και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από τη βροχή που έφερε τη διακοπή στο 4-1 και είχε διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά, με την Κονταβειτ να είναι πάντως καλύτερη καθόλη τη διάρκειά του και να προκρίνεται στον 3ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κίκι Μπερτένς.

Play has been suspended due to rain (BOO!)

Please stay tuned for weather updates (and thank you for your patience!)#CincyTennis pic.twitter.com/1wzuhdF3EU

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 15, 2018