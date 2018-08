Τεντόγλου: Το dub και τα συγχαρητήρια της θρυλικής Ντρέξλερ! video

Το άλμα που έδωσε το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου ήρθε στην πέμπτη του προσπάθεια στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου.

«Χρυσό» άλμα για Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου! «Μπορούσα και καλύτερα» – Πού αφιέρωσε την επιτυχία του

Ο Έλληνας αθλητής περίμενε με υπομονή να μετρηθεί και μόλις είδε πως πήδηξε στα 8,25μ. έκανε… DAB προς την εξέδρα και το σημείο όπου ήταν ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του μήκους και την κατάκτηση της πρώτης θέσης, ο Τεντόγλου δέχθηκε τα συγχαρητήρια από τη Γερμανίδα Χάικε Ντρέξλερ (δύο φορές χρυσή ολυμπιονίκης και δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ανοιχτό στίβο στο άλμα εις μήκος), που ήταν στον αγωνιστικό χώρο και είχε το ρόλο της εθελόντριας.

Η αναγνώριση του 20χρονου από μια θρύλο του κλασσικού αθλητισμού!

Greece's first gold medal in Berlin came courtesy of 20-year-old Miltiadis Tentoglou in the long jump.

The European U20 champion from last year is now already the European senior champion!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/6gZm6jnDLU

— European Athletics (@EuroAthletics) August 8, 2018