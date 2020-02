Δεν το έβαλε κάτω και προκρίθηκε. Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κερδίσει με ανατροπή τη Βιτάλι Ντιατσένκο και να πάρει το “εισιτήριο” για τον 2ο γύρο του Ladies’ Trophy στην Αγία Πετρούπολη.

Πέτυχε σπουδαία ανατροπή! Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε με… το δεξί στο Ladies Trophy της Αγίας Πετρούπολης, επικρατώντας με 2-1 σετ της “γηπεδούχου” Βιτάλι Ντιατσένκο.

Η Σάκκαρη (Νο.6 του ταμπλό) κατάφερε να φέρει… τούμπα το ματς, έχοντας χάσει το πρώτο σετ (3-6, 6-4, 7-6(3)) κι έτσι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της, στις «16» της διοργάνωσης.

Το Νο21 της Παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε με το… καλημέρα πίσω στο σκορ 3-6, 0-3, αλλά βρήκε τις λύσεις και τα ψυχικά αποθέματα για να επιστρέψει και να πάρει το «εισιτήριο» για τη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις δύο τελευταίες χρονιές η Σάκκαρη δεν είχε καταφέρει να περάσει από τον πρώτο γύρο.

Στον 2ο γύρο στο Ladies Trophy της Αγίας Πετρούπολης η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα της Γέλενα Οσταπένκο με την Αλίζ Κορνέ.

We’re going to a decider at @Formula_TX⁰.@mariasakkari storms back in the second set to take it 6-4. pic.twitter.com/U802Ckuxab