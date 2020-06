Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται! Ισχυρό αντιρατσιστικό μήνυμα από τη μαύρη κοινότητα του τένις, με ένα συγκλονιστικό βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω των social media.

Ο κόσμος του τένις αντιδρά στα όσα δραματικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, στηρίζοντας τον αγώνα για ισότητα και στέλνοντας ένα ηχηρό αντιρατσιστικό μήνυμα.

Τα μέλη της μαύρης κοινότητας του τένις αφήνουν κάτω τις ρακέτες τους και σηκώνουν τα χέρια ψηλά για να διαμαρτυρηθούν, χρησιμοποιώντας τα hastag “#RACQUETSDOWNHANDSUP” και “HANDSUPDONTSHOOT”!

“Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό, ξεκινάει από τον καθένα από εμάς”, έγραψε στην περιγραφή της δημοσίευσης ο Frances Tiafoe, ο οποίος μοιράστηκε και ένα απόφθεγμα του Martin Luther King: “Οι ζωές μας αρχίζουν να τελειώνουν όταν παραμένουμε σιωπηλοί σε ζητήματα που έχουν σημασία”.

Στην κίνηση συμμετείχαν οι Serena Williams, Gael Monfils, Katrina Adams, Malivai Washington, Kgothatso Montjane, Zack Evenden, Frankin Tiafoe, Heather Watson, Jamere Jenkins, Naomi Osaka, James Blake, Sloane Stephens, Darian King, Scoville Jenkins, Zina Garrison, Chris Eubanks, Jermaine Jenkins, Jo-Wilfried Tsonga, Asia Muhammad, Othmane Garma, Robin Anderson, Donald Young, Lori McNeil, Corey Gauff, Hailey Baptiste, Mikael Ymer, Phillip Simmonds, Chanda Rubin, Michael Mmoh, Sachia Vickery, Kamau Murray και Coco Gauff.

Η Serena Williams μάλιστα έκανε share το συγκεκριμένο βίντεο στα social media που διατηρεί…

It starts with all of us. Thank you @FTiafoe pic.twitter.com/ABIeVRw9S2